“Mi relación con Irina es una relación que cada vez se hace más sólida, es una relación en donde no sólo estoy como nunca de feliz, como nunca de enamorado, estoy totalmente entregado a ella como mujer, como mi pareja, como mi amiga, como mi confidente, realmente me complementa en todos los aspectos y estoy en un momento de mi vida en donde he aprendido muchas cosas y que finalmente estoy disfrutando de una relación plena, feliz y totalmente enamorado”.