Viernes de los famosos en México: Yolanda Andrade habló sobre los “celos” de Yaya Kosikova y más

Yolanda Andrade habló sobre los supuestos celos que tiene la novia de Monserrat Oliver hacia ella

La conductora Yolanda Andrade se pronunció luego de que una revista publicara una nota en la que refieran una situación de celos de parte de Yaya Kosikova, la actual prometida de Monserrat Oliver.

Andrade no se tomó de buena manera la pregunta hecha y lamentó que los reporteros de espectáculos y las revistas hicieran referencia a algo así para tratar de romper su relación o por que no tienen “notas”:

Me da mucha pena por ustedes tengan que preguntar tanta pendejada, de verdad, me da mucha pena que me vengan a preguntar algo que se da por hecho que es una mentira y que ustedes se expongan (...) Estamos en un pico muy alto de esta pandemia que nos ha afectado a todos. Estamos nosotros de regreso a la ‘normalidad’ intentándolo con mucho esfuerzo para que vengan y se arriesguen y nos pregunten si Montserrat y yo...

Monserrat Oliver y Yolanda Andrade siguen con una buena relación a lo cual ambas dicen que son "hermanas de vida" (Foto: Instagram @monserrat33)

Andrade interrumpió el comentario y dijo que para ella le ha quedado claro y para muchas de sus parejas también, “que el pico y la punta de la pirámide” para ella es Monserrat Oliver. Además añadió que son hermanas del alma y que ese vínculo no se puede romper tan fácilmente.

Las parejas que tenga Montserrat, las parejas que tenga yo, y se los he dicho a todas: ‘Siempre en mi pico de vida, en mi pirámide, está Montserrat’ y ellas lo saben perfectamente bien

Los rumores decían que Yolanda Andrade aún se encontraba enamorada de Monserrat Oliver, lo cual supuestamente habría causado molestias a Yaya Kosikova, la prometida de Oliver, a lo que Monserrat respondió que:

Nada ni nadie va a hacer que nos peleemos y mucho menos inventar esos chismes

Sherlyn ya dio fecha para dar a conocer las fotos de su hijo André

Ésta es la única foto del pequeño André hasta el momento (Foto: Instagram @silviacriselle)

La actriz y modelo Sherlyn publicó en su perfil de Intagram la fecha en la cual dará a conocer las fotos de su hijo recién nacido, André. La cantante informó que ninguna revista ni medio tendrá la exclusiva de las fotos sino que lo hará a través de la cuenta de Instagram que ella hizo específicamente para su hijo:

Pues sí, efectivamente habrá una exclusiva, pero la exclusiva no será para ningún medio, ni para ninguna revista. La exclusiva la vamos a hacer desde la cuenta @andrenuestrobebe para que lo puedan conocer todos, ¡está precioso!… y ¿qué les parece que sea el sábado?, que fue el día que <b>André</b> nació y lo hacemos desde su cuenta

Hasta el momento la única foto que se había publicado de André fue subida por la hermana de Sherlyn, Silvia Criselle, quien subió una foto en la que aparece la mano del bebé.

Paola Rojas reveló si estaría dispuesta a volver a contraer matrimonio

La periodista Paola Rojas dice que no tiene planeado volver a contraer matrimonio (Foto: Juan Vicente/Infobae)

La conductora Paola Rojas reveló que no tiene planes de volver a contraer matrimonio luego de su separación con el exfutbolista y comentarista Luis Roberto Alves “Zague”. Así lo dijo para el programa Netas Divinas:

Por ejemplo, yo te diría que sí, ya se me ocurrió algo que no me volvería a poner y es un anillo de casada

Además dijo que ha pasado momentos muy difíciles debido a la filtración de ese video íntimo que se filtró de “Zague” y que ha recibido muchos insultos en las redes sociales:

He hablado muy poco del tema porque es durísimo, porque todavía me duele. (Mis hijos) son lo más importante para mí y mi deber es protegerlos, tomé la decisión de no hablar nunca en público de nadie que sea importante para ellos. Ni nombrar siquiera a alguien que sea importante en su formación y vida

La actriz por el momento se encuentra disfrutando de su soltería y dijo que en corto plazo no tiene pensado volver a usar una argolla matrimonial.

