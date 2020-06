La última foto de Héctor Suárez con su hijo

El actor Héctor Suárez Gomís dio a conocer la última foto en la que aparece junto a su padre, Héctor Suárez, quien falleció a los 81 años, el pasado 2 de junio. Así se refirió Suárez Gomís al encontrarse con esta fotografía:

Y sin saberlo, esta fue nuestra última foto juntos. Las tres generaciones reíamos, Pablo molestaba a su abuelo a cada rato, de hecho, más que molestarlo solo era bullying. ‘Ay si ay si ay si ay sí, me creo mucho porque en el aeropuerto la gente me pide fotos y me pide autógrafos porque digo: ¡Queremos Rock!’ ¡Y su abuelo se reía!

En la imagen aparecen las tres generaciones Suárez: Héctor Suárez Hernández, Héctor Suárez Gomís y el hijo de éste, Pablo Suárez.

A pesar de que no se ha dicho cuál fue la causa oficial de la muerte de Héctor Suárez Hernández, se sabe que padeció de cáncer en la vejiga, ante lo cual tuvo que someterse a 15 cirugías, en las cuales le extirparon la vejiga y la próstata. Estos procedimientos lo fueron desgastando, hasta el momento en el que se le dio un paro cardiorespiratorio.

Al respecto, Héctor Suárez Gomís dijo lo siguiente:

Además refirió que su proceso de duelo lo ha vivido como un periodo “de trance” y aclaró que las cenizas de su papá se encuentran en la capilla de la casa familiar que tienen en Cocoyoc, Morelos:

Héctor Suárez Gomís fue quien informó de la muerte de su padre, en la madrugada del 2 de junio en el que publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter:

Ambos habían participado en una multitud de programas juntos entre los que destacan el famoso “roast” que hicieron juntos en Comedy Central. Otra de las situaciones de las cuales aprovechaban para hacer chistes y burlas era la diferencia de edad entre hermanos ya que Héctor Suárez Gomís tiene una diferencia de 45 años con su hermana menor:

En una de las últimas fotos que subió expresó este emotivo mensaje:

Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer. Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor. Han pasado apenas unas horas y de momento, lo que más extraño; es tu olor. De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo; me sentía protegido cuando te olía. Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas; además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte