Tania Rincón llegó a Televisa con nuevo programa

Tania Rincón salió de "Venga la Alegría" para integrarse a Televisa con el programa "Guerrero" (Foto:@programahoy)

Tras su salida del programa Ventaneando, la conductora Tania Rincón ya estrenó su nuevo proyecto. Así lo anunció para el programa Hoy, en donde apareció como invitada y explicó que ahora formará parte del programa “Guerreros”.

Acompañada por los conductores Raúl Araiza, Andrea Legarreta, El Burro, Marisol González, y Pedro Prieto, Tania Rincón apareció con un vestido naranja y mostrando un escote que llamó mucho la atención de los fans del programa. Rincón fue invitada de forma especial y únicamente aparecería en este programa.

La conductora habló sobre el nuevo proyecto que tendrá en Televisa, “Guerreros”, y contó que trabajará con la productora Magda Rodríguez, quien también es productora de Hoy.

El proyecto "Guerreros" iniciará el próximo 15 de junio (Foto: @taniarin)

“Guerreros” será un nuevo reality show que, además de contar con Tania Rincón, será co-conducido por Mauricio Barcelata. El programa será una competencia entre dos grupos de participantes en retos deportivos y de agilidad que serán comandados por Memo Corral y Macky González, quien también participó en el programa Exatlón.

Tania Rincón habló así sobre su nuevo proyecto:

Muy emocionada de iniciar un nuevo proyecto y qué mejor que de la mano de un viejo conocido. Qué placer, Mauricio Barcelata, nos vamos a divertir muchísimo. Gracias Magda Rodríguez por confiar en nosotros para Guerreros

Macky González, que participó en Exatlón, también participará en "Guerreros" (Foto:@macky.mx)

Rincón decidió separarse de TV Azteca para dejar de lado los programas de espectáculos y enfocarse de lleno en proyectos deportivos. El director de Contenido y Distribución de Televisión Azteca, Alberto Ciurana, dijo que la salida de ciertos conductores de sus programas estelares se debe al hastiamiento de mantenerse mucho tiempo en el mismo proyecto:

No es que los dejemos ir, ha habido casos en donde los talentos se cansan, no es la primera vez que me pasa, hay conductoras que dicen: ‘ya me cansé de venir 10 o 15 años todos los días en la mañana y necesito ver a mi familia’ y no puedes impedir que tengan una vida

Además, Ciurana se refirió de forma especial al caso de Tania Rincón, en donde se refiere a que su separación de la empresa se debió a que buscaría proyectos de tipo deportivo:

¿Qué ha pasado? Sí ha generado ruido porque Tania Rincón decidió hace unos días, bueno me lo dijo antes, me dijo: ‘yo me quiero ir a cosas de deportes’, entonces va a hacer lo de las copas y es muy respetable, entonces si ya no te sientes cómoda en algo, así es

Tania Rincón siguió una preparación rigurosa para su papel de conductora en "Guerreros" (Foto: @taniarin)

Hasta el momento no se sabe aún si formará parte del equipo de Los Protagonistas, como avisó al momento de su salida de Venga la Alegría, ya que ambos torneos han sido aplazados como consecuencia de la pandemia de COVID-19, que se han aplazado hasta junio de 2021.

Mis planes de trabajo sólo los sé yo y nadie más que yo. Pero no tengan duda de que seguiré activa y buscando proyectos que me apasionen y me llenen profesionalmente. Así que me toca trabajarle duro y con fe porque Patricio me salió comelón. Por el momento, les puedo compartir que formaré parte del equipo de Protagonistas en Azteca Deportes durante la Copa Oro y Copa América. Y de verdad será una aventura que me llena de emoción, mi único objetivo es crecer y seguir teniendo nuevos retos profesionales

