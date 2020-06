El miércoles de los famosos en México: Sebastián Rulli habló sobre lo difícil que fue para él perder a un hijo

Sebastián Rulli habló sobre lo difícil que fue perder a uno de sus hijos

Sebastián Rulli habló sobre los momentos tan complicados que vivió cuando se encontraba casado con la conductora argentina Cecilia Galliano, pues ambos pasaron malos momentos en su búsqueda por ser padres:

El actor, que ahora sostiene una relación con la actriz Angelique Boyer, dijo que en esos momentos, Galliano se sometió a diversos tratamientos para poder tener un hijo pero, en primera instancia no funcionaron y cuando uno lo hizo, el producto no logró la gestación:

Se hizo las evaluaciones que se necesitaban y, en ese momento, ella necesitaba un tratamiento de hormonas. Se buscó, no se logró, luego pegó, a los dos meses se perdió y eso fue bien difícil.

El actor contó que le pidió que detuviera los tratamientos, fue entonces cuando Cecilia Galliano logró embarzarse del pequeño Santiago, algo que a él lo llenó de emoción pues ella le informó que estaba embarazada en el día del padre:

Me lo mandó con la prueba. Fue muy bonito, no caía yo en la emoción (...) Yo creo que uno es papá cuando recibes al bebé. Tuve la fortuna de estar en el parto y lo vi salir.

“No ha sido fácil”: Bibi Gaytán habló sobre su matrimonio con Eduardo Capetillo

El matrimonio entre la actriz Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo ha sido uno de los más discretos y sólidos que hay en la industria del espectáculo, pues han estado más de 26 años casados y han tenido con cinco hijos. Sin embargo, Gaytán declaró que no ha sido una tarea sencilla y que “no ha sido todo color de rosa.”

Así lo dijo para el programa Hoy:

Hay que partir de la base que no existen los matrimonios perfectos, ni existirán. Todos tenemos problemas. <b>Nosotros estamos muy lejos de ser una familia perfecta;</b> sin embargo, tratamos de ser las mejores versiones de nosotros para poder convivir en un ambiente sano, bonito, sí con problemas, pero tratar de salir adelante

Refirió que, como todas las familias, la convivencia de todo el día que ha causado la cuarentena por el COVID-19 los ha hecho aprender el verdadero significado de la palabra tolerancia y que ha sido gracias a esto que han podido superar muchos obstáculos: “Si algo nos ha enseñado este aislamiento es precisamente a hacer el buen uso de la tolerancia, una palabra tan sencilla”

De forma muy irónica, Eduardo Capetillo declaró que si un matrimonio ya soportó todo el periodo de confinamiento, este es a prueba de todo:

Consejo o receta para fortalecer un matrimonio pues no hay, pero si el matrimonio aguantó el Covid-19, pa’ su mecha, ya aguanta todo

Así fue el rencuentro entre Jacqueline Bracamontes y “Rubí”

La actriz Jacqueline Bracamontes se ha referido de una forma muy especial y positiva al papel que tuvo en la telenovela Rubí pues fue gracias a este que logró catapultar su carrera para poder lograr papeles protagónicos en otras telenovelas. Por ello cuando se reencontró con su excompañera, Bárbara Mori, en una videollamada, la emoción la inundó.

En una videollamada entre Bracamontes y Sebastián Rulli, quien también fue su compañero en Rubí, este último giró su teléfono (por donde mantenía la videollamada) y le mostró que en su computadora estaba teniendo otra videollamada pero con Bárbara Mori y esta le dedicó el siguiente mensaje:

Tras la cara de sorpresa que puso Bracamontes, los tres hablaron sobre los recuerdos y la convivencia que tenían en la telenovela tras lo cual, Bracamontes dijo que:

Sin duda, en nuestras carreras marcó un antes y un después porque fue una telenovela bella, muy exitosa, la siguen pasando en muchos países, pero más allá del éxito, yo lo que me llevo es el cariño que me dieron ustedes que son mis amigos hasta la fecha, eso no tiene precio.