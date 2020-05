Tras los ocurrido con George Floyd, Kylie Jenner expresó que quiere un mejor futuro para su hija

La influencer confesó que teme por su el futuro que le espera a su hija (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Kylie Jenner desea que el futuro sea bueno, no solamente para ella, sino para su familia, especialmente para su hija Stormi.

Tras las noticias que atormentaron al país esta semana acerca de otro caso más de un policía blanco que abusó de su poder y mató a un hombre negro, las redes sociales se incendiaron. Esto incluyó a la estrella de reality show, quien aseguró que nunca podrá sacar su el rostro de George Floyd de su cabeza.

La empresaria publicó en su cuenta de Instagram una imagen con una cita del activista, Martin Luther King Jr. “Llega un momento en que el silencio es traición”, decía.

“Desde que vi el video más devastador y completamente desgarrador que muestra el asesinato de George Floyd a principios de esta semana, no he podido sacar su rostro y sus palabras de mi mente”, comenzó Jenner dentro de su publicación.

Stormi Webster es hija de Travis Scott y Kylie Jenner (Foto: Archivo)

La celebridad aclaró que ella nunca sentirá el miedo que la comunidad afroamericana siente, sin embargo declaró que así es como deberían vivir ellos, sin ningún tipo de temor.

“Nunca experimentaré personalmente el dolor y el miedo que sufren muchas personas afroamericanas en todo el país, todos los días, pero sé que nadie debería tener que vivir con miedo y nadie merece una muerte como George Floyd y muchos otros”, agregó.

Por su parte, Jenner agregó que es tiempo de que la gente que vive en tranquilidad también tiene que alzar la voz, debido a que el racismo es un elemento que también ha arrebatado vidas.

“Alcanzar el máximo es mucho tiempo para el resto de nosotros. Actualmente estamos lidiando con dos horribles pandemias en nuestro país, y no podemos sentarnos e ignorar el hecho de que el racismo es una de ellas”, aseveró.

El cantante también compartió su dolor en su cuenta de Twitter (IG: kylie)

En el mensaje que Jenner dejó a 178 millones de seguidores, referenció a su pequeña hija de dos años, Stormi Webster, quien es parte afroamericana.

“Temo por mi hija y espero un futuro mejor para ella. Mi corazón se rompe por la familia y amigos de George Floyd. No dejen que se olvide su nombre, sigan compartiendo, sigan mirando, sigan hablando, porque es la única forma en que podemos unirnos para ayudar a traer este cambio y conciencia tan necesarios. Descansa en paz, George Floyd”, finalizó Jenner.

La influencer tuvo a su hija con el rapero Travis Scott, quien es también un productor y compositor. Él por su parte, compartió un video en su cuenta de Twitter, producido por la marca Nike.

En este pide que la gente no ignore el problema que aqueja a Estados Unidos, y que exija justicia. “No le des la espalda al racismo. No aceptes que vidas inocentes sean arrebatadas. No hagas más excusas. No pienses que esto no te afecta”, decía el viedo.

Kim Kardashian ha hablado acerca de la injusticia racial (Foto: Instagram@kimkardashian)

Pero esta no es la única de las hermanas que ha hablado acerca de la injusticia racial y cómo es criar a sus hijos afroamericanos en medio de esta. En noviembre del año pasado, Kim Kardashian hizo referencia a lo complicado y preocupante que ha sido criar a dos niños afroamericanos.

“Cuando te conviertes en madre, te vuelves tan protectora. Tienes la esperanza de hacer de su mundo el lugar más perfecto y el nuestro obviamente no lo es, y definitivamente veo cómo los hombres afroamericanos en especial son tratados en este país de manera diferente y estoy criando dos hombres afroamericanos. Entonces, quiero asegurarme de que mi mundo y el de ellos sean lo más seguros y justos posible”, dijo la más famosa de las Kardashian.

