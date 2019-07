Ganó USD 95 millones de dólares. Tiene uno de los programas de entrevistas más vistos en la televisión, El show del Dr. Phil. Es psicólogo y escritor, y gana una tarifa por adelantado por sus charlas, así como un porcentaje de los ingresos por publicidad. Además de dar consejos en su programa desde 2002, es productor ejecutivo, y pone su nombre en "The Bull" y "The Doctors". Aunque no es un médico en ejercicio, McGraw cofundó la aplicación Doctors on Demand, por un valor de USD 300 millones.