El trato valora la firma de cosméticos de Jenner en 1.2 billones, y refuerza el estatus de la influencer como la persona millonaria más joven del mundo. Jenner, que saltó a la fama cuando era adolescente en el reality show Keeping Up With the Kardashians, comenzó su carrera como emprendedora en el año 2015, cuando lanzó a la venta un pack de pintalabio y perfilador a 29 dólares.