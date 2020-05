Frida Sofía reapareció con un provocador mensaje luego de una semana en silencio

La nieta de Silvia Pinal habló de la reputación y la conciencia (Foto: Instagram @ifridag)

Tras una semana de permanecer ausente en las redes sociales, Frida Sofía compartió con sus seguidores un mensaje de reflexión que muchos interpretaron como una respuesta a los recientes escándalos en los que la joven cantante se ha visto involucrada.

La hija unigénita de Alejandra Guzmán compartió una imagen con una frase atribuida a Charles Chaplin, ralacionada con la reputación y la conciencia.

“Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que los otros piensan de ti. Y los que otros piensan de ti... no es tu problema” es el texto que aparece plasmado a la imagen, a lo que la joven añadió en la publicación “Si te queda, póntelo”.

Algunos de sus poco más de un millón de seguidores le escribieron mensajes apoyándola frente a la polémica a la que se ha enfrentado durante las últimas semanas, en las que la relación con su madre ha sido evidenciada una vez más; mientras que otras personas le enviaron mensajes recriminándole su actitud. Así que los bandos entre sus seguidores se hicieron evidentes con provocadores mensajes, a los cuales no contestó la intérprete del tema Ándale.

“Así es, cada uno habla desde su experiencia y cada uno lo descubre cuando esté listo, nadie puede tomar partida, quien lo vive tiene su propio aprendizaje. Y hablarlo, gritarlo, escribirlo es parte de esto. ¡Gracias, Frida!”, “Pobrecita niña... me das lástima, tanto odio tienes por dentro. ¡Ya supéralo!”, “Esa es la actitud, preciosa. Bendiciones y sólo buenas vibras”. “Dedícate a trabajar, ya estás grande. Ponte a estudiar, que tu mamá no va vivir por siempre para mantenerte”, “Me gustaría que encontraras paz por tus medios lo que hizo tu madre ya lo está pagando, créemelo, ignórala, ya no la menciones para nada, piensa que se murió y tú sigue adelante, estás muy jovencita, tú si tienes la vida por delante, ya tu madre pagará todo lo que te hizo, lo mala madre que fue, no quieras tú hacérselo pagar, es mucho desgaste para ti. @laguzmanmx @sylviapasqueloficial si tu familia no te quiere, haz la tuya y manda a esas viejas locas a la shingada, mamita hermosa”, “Como tu mamá ya no habla nada de ti, porque te multiplicó por 0, ahora sales a poner eso porque sabes que absolutamente todo lo que pones es por ella o para molestarla, en serio Frida, ya madura!”

Una batalla que parece no tener fin

A principios de mayo se desató un nuevo capítulo en la ruptura de madre e hija cuando Frida hizo fuertes declaraciones sobre las adicciones de Guzmán para la revista TV Notas.

Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa

Ante estas declaraciones, Alejandra Guzmán reaccionó con la publicación de un vídeo en donde descartó haber tenido relaciones íntimas con Christian Estrada, el ex de Frida Sofía y aseguró estar sobria y sana. Además, aceptó que ella y su hija necesitan ayuda profesional, pues la relación está sumamente fracturada y la actitud de su hija ha sido muy violenta tanto contra ella como con otras personas

“Ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí, entonces por favor déjenme pasar tranquila mi cuarentena y dejen esto en paz, ya no le den más aliento para poder solucionar las cosas y para poder llegar a hablar si quiera, entonces lo dejo en manos de Dios...”, fueron las palabras con las que la hija de Silvia Pinal pretendió darle carpetazo al tema.

Frida Sofía, por su parte, volvió a arremeter en contra de su madre y asegurando que ha sido víctima de sus maltratos desde que era una niña.

Lo único que mi madre hizo con sus declaraciones es evidenciar quién es la mentirosa. A qué grado miente, al decir que le levanté la mano a mi padre, yo jamás golpearía a mis padres; con ella lo hice para defenderme, porque desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada

