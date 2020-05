Frida Sofía disparó otra vez contra Alejandra Guzmán: “Desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada”

Frida Sofía quiere que la gente conozca la verdad de lo que vivió en su infancia con Alejandra Guzmán (IG: ifridag/laguzmanmx)

La batalla entre Frida Sofía y su madre, la cantante Alejandra Guzmán, parece no tener final y la joven de nueva cuenta habló en contra de la intérprete.

En una entrevista para la revista TV Notas, Frida Sofía ofreció más detalles de las agresiones que sufrió por parte de Guzmán y la retó a que ambas acudan con un especialista.

Frida Sofía ha tratado de dejar en claro que en toda esta historia no es ella quien miente.

Negó por completo que haya agredido a su padre, Pablo Mocteztuma, y a la esposa de éste, Beatriz Pasquel, como aseguró Alejandra.

Frida Sofía volvió a hablar a la revista "TV Notas"

Y, de nueva cuenta, Frida aseguró que si golpeó a alguien fue a su madre y lo hizo solo para defenderse de las agresiones físicas de ella

“Lo único que mi madre hizo con sus declaraciones es evidenciar quién es la mentirosa. A qué grado miente, al decir que le levanté la mano a mi padre, yo jamás golpearía a mis padres; con ella lo hice para defenderme, porque desde niña me golpeaba, totalmente drogada y alcoholizada”.

Frida Sofía dijo tener pruebas de todas las declaraciones que ha hecho y las presentará en el libro que planea escribir. “El tiempo pondrá todo en su lugar y yo soy fiel creyente de la ley divina, aunque este tema ya es demasiado tóxico”.

La joven lamentó que todas sus declaraciones sean tomadas como ataques en contra de su madre y pidió a la gente que escuche su verdad.

Ambas han aceptado sus responsabilidades en este pleito (Foto: Captura de pantalla Telemundo)

Acerca de la ayuda psicológica que Guzmán sugirió que necesita su hija, Frida la desafió:

“Siempre sale con que estoy mal y que necesito terapias, y por si no lo recuerda, las tomo desde hace años; de hecho , le propongo que vaya conmigo al psiquiatra, a ver quién está más dañada, y porqué soy así; si dice que estoy superenferma mental, debe haber una razón, ¿no?”.

Según Frida, quizás Guzmán no lo recuerde porque se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, pero cuando era niña la golpeaba todo el día.

Frida Sofía dice haber sufrido maltratos con su madre (Instagram: ifridag)

Y acerca de la declaración de Guzmán acerca de que nunca ha mentido en su vida, Frida señaló:

“¡Por Dios!, ¿quién no ha mentido en su vida? Lo que pasa es que se le mete la actriz y es impresionante, pero ya no quiero nada de ella, ni su apellido, ni su dinero, lo único que hace es decir que me dio y todo tiene que ver con dinero; mejor hubiera estado fregón que me hubiera dado un poquito de amor. Juró por Dios que es falso que haya tenido algo que ver alguno de mis exnovios, pero que lo jure por mi vida, que me muera yo si es que no se acostó con mi ex, a ver si es cierto”.

En la entrevista, Frida también dijo tener una excelente relación con su padre y criticó la actitud de su abuelo, Enrique Guzmán, y de su tío, Luis Enrique Guzmán.

Frida Sofía considera que ya es tóxico el asunto de su mamá (IG: ifridag)

El nuevo episodio

La semana pasada se desató un nuevo capítulo en la ruptura de madre e hija cuando Frida habló para la misma revista e hizo fuertes declaraciones sobre las adicciones de Guzmán.

“Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína . Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”.

Guzmán reaccionó con la publicación de un video en donde descartó haber tenido relaciones íntimas con el ex de Frida Sofía y aseguró estar sobria y sana.

