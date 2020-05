EstoyContigoDanna: en Twitter defendieron a Danna Paola tras la ruptura de Tini Stoessel y Sebastián Yatra

Danna Paola ha sido el blanco de críticas desde que fue señalada como la responsable de la ruptura sentimental entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra. (Foto: Instagram)

Danna Paola ha sido el blanco de críticas desde que fue señalada como la responsable de la ruptura sentimental entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Ante los ataques, la actriz mexicana sólo ha emitido un misterioso mensaje y ha sido arropada por sus fanáticos, quienes han emprendido una férrea defensa en redes sociales.

Desde hace varias semanas se vinculó a la protagonista de Élite con el cantante colombiano. Los rumores crecieron cuando la mexicana aumentó su actividad en Instagram a favor de su colega y dejó de seguir a Tini.

Además todo se multiplicó gracias a una polémica declaración que Danna Paola hizo al interpretar el tema Mala fama. La cantante mencionó en una estrofa a Sebastián Yatra, para después hacer una pausa y comentar “Con Yatra sí me fui”, lo que concluyó con una sonrisa ante la cámara.

Estas acciones fueron criticadas por los admiradores de Tini Stoessel, quienes no le perdonan ser la posible responsable de la ruptura con Sebastián Yatra.

Ante los constantes ataques, en Twitter surgió el hashtag #EstoyContigoDanna impulsado para defender a la actriz y cantante mexicana.

Hasta el momento se han emitido más de 14,8 mil comentarios en la red social y en su mayoría son para resaltar el talento y belleza de la estrella internacional.

“Porque lo único que has hecho es poner a México en alto”, “Debe ser muy horrible odiar a Danna Paola y no tener argumentos validos para decir que no tiene talento ¿verdad?”, “Logró que me gustara su música y su personalidad tierna, divertida, empoderada y única, e hizo que me enamorará de ella” o “¡Ella no merece todo ese odio! Mira cuánta luz tiene, ella brilla mucho”, son algunos de las reacciones a favor de la joven de 24 años.

Incluso resaltaron aquellos pronunciamientos en contra de acusarla del distanciamiento entre Yatra y Stoessel: “A ver si ya se quitan la costumbrita de culpar a una mujer de rupturas amorosas y que el hombre sea exonerado de toda responsabilidad”, “No la culpen por una ruptura ajena, siempre andan tirando cuando no saben la verdad” o “Cuando ustedes hayan sido una princesa Disney a sus 16, nombrados orgullo latino por Broadway a los 18, y sean reconocidos internacionalmente desde los 5, se ponen criticar a Danna Paola”.

Aunque las críticas se han intensificado en las últimas horas en su contra, la actriz y cantante mexicano no se ha pronunciado en sus redes sociales, donde sólo resaltó un misterioso mensaje en Twitter: un flor marchita, la cual ha sido compartida por 1,1 mil veces y más de 17,9 mil comentarios.

Hace unos días, la actriz sí se pronunció sobre su relación con Yatra. En sus historias de Instagram y en una entrevista con el canal TNT América Latina, la famosa negó sostener un romance con el cantante colombiano.

“Hemos estado componiendo y hablamos hace poco. Estoy muy contenta, ya lo vieron, estamos creando algo muy cool. La verdad que para mí Sebastián es alguien que admiro muchísimo, nos conocemos hace tiempo y es muy cool poder crear música y compartir como intérpretes y autores la pasión por la música. ¡Me emociona muchísimo! Así que estén pendientes, se viene algo pronto", dijo para la televisora.

En su red social repitió que sólo se habían reunido para crear nuevas canciones.

(Foto: Twitter)

Fue el fin de semana cuando Tini Stoessel y Sebastián Yatra anunciaron su separación después de ser una de las relaciones sentimentales más queridas en América Latina.

La pareja se conoció en 2016 luego de firmar con el mismo sello discográfico, y tras colaborar en el tema Ya no hay nadie que nos separe, comenzaron su historia de amor.

La pareja se encontraba en Europa grabando nuevas canciones para sus respectivos materiales discográficos cuando comenzó la crisis sanitaria, lo que los obligó a volver a sus hogares: él a Colombia y ella a Argentina, para pasar el confinamiento con sus padres.

Al principio de la cuarentena, los famosos compartían fotos juntos, videollamadas y comentarios que hacían notar que la relación seguía viento en popa, pero con el paso de los días la relación se deterioró.

