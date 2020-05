El príncipe William hablará de la salud mental en un nuevo documental

El duque de Cambridge estará en un documental de una televisora británica (Foto: Reuters)

El príncipe William no bajará la guardia en contra de un tema que apoya con certeza: la salud mental de los hombres. Ahora, el duque de Cambridge hablará de acerca de esto en un nuevo documental llamado Football, Prince William and Our Mental Health (Fútbol, el príncipe William y nuestra salud mental).

En el trailer del reportaje, que se estrenará el 28 de mayo en el Reino Unido, el mismo duque habla directamente a la cámara. En su discurso hace referencia a la importancia de estar conscientes acerca de afrontar el tema de la salud mental de uno mismo.

“No puedes estar avergonzado de tu salud mental. Tienes que poder ver a la gente a los ojos y decir: ‘voy a lidiar con esto, aquí voy’”, explicó el duque en el trailer.

Además de hablar del tema hacia el público, el príncipe de 37 años también comentó el tema con algunos atletas. Ellos hablaron acerca de sus experiencias y los conflictos que han tenido por al hablar de su salud mental. “Es notoriamente lo que los hombres hacemos, el decir que estamos bien”, explicó un hombre a la cámara.

Los duques de Cambridge han hablado de la importancia de la salud mental (Foto: Captura de pantalla)

Mientras que otro joven habla cara a cara con el duque y le explicó que “no podía ver una salida”.

“Es acerca de sentirse lo suficientemente cómodo al decir que las cosas no están yendo bien. Está bien el no estar bien”, agregó el hijo de la princesa Diana.

Este documental es una iniciativa de la familia real llamada Heads Up, y en este habló tanto con jugadores, como con fanáticos del deporte, según la revista People. La iniciativa en sí nació desde la campaña de Heads Together, la cual el príncipe inició con su esposa, Kate Middleton, y su hermano, el príncipe Harry.

Parte del documental fue filmado a lo largo del año pasado, cuando visitó el Hendon Football Club, en donde escuchó acerca de las iniciativas que el club tenía para este tema en particular.

El documental forma parte de una iniciativa que el príncipe comenzó con su esposa y su hermano (Foto: Andrew Parsons/Npa/Shutterstock)

En esa ocasión en particular el nieto de la reina Isabel habló del racismo que se ve en las canchas.

“Es bastante difícil. La gente ahora habla un poco sobre los problemas de salud mental, pero imagino que hablar sobre el racismo sigue siendo un tema bastante difícil, especialmente cuando está sucediendo de manera tan pública en los partidos de la Premier League o la Champions League”, expresó.

El príncipe explicó que las consecuencias del racismo afectan directamente en la mentalidad tanto de jugadores, como de sus fans, por lo que Heads Up también hablaría de esos temas.

El tema ha sido discutido por ambos hijos del príncipe Carlos, quienes han hecho diferentes iniciativas a lo largo de los años. Por su parte, el príncipe Harry lanzó HeadFIT For Life, una iniciativa propia a finales de abril.

El príncipe Harry lanzó su propia plataforma (Foto: Shutterstock)

La plataforma que está en línea ofrece una variedad de herramientas para ayudar al público a mantenerse “mentalmente en forma”, ya sea en el hogar o en el trabajo.

“Hoy, cuando hablamos de estar en forma, no sólo queremos decir qué tan rápido puede correr o cuánto peso puede cargar. Se trata de la aptitud mental, la fuerza y la capacidad de recuperación, no sólo mientras usas el uniforme, sino por el resto de tu vida. Si quieres estar realmente en forma, fuerte y saludable, debes entrenar tu mente y cuerpo como uno solo. Algunas personas corren, otros nadan, andan en bicicleta o levantan pesas para estar físicamente en forma, pero ¿qué hacen para mantenerse mentalmente en forma? Piensa en lo que podrías hacer para desbloquear tu potencial y rendir al más alto nivel”, explicó el duque de Sussex en un video compartido en la página.

