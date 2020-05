Conmoción en EEUU: murió el youtuber Corey La Barrie y detuvieron por homicidio a su amigo Daniel Silva, concursante de “Ink Master”

Detienen al tatuador Daniel Silva, conocido por "Ink Master", por la muerte del youtuber Corey La Barrie

El tatuador Daniel Silva, que apareció en el programa de televisión estadounidense “Ink Master”, fue arrestado por asesinato tras la muerte de la estrella de YouTube Corey La Barrie en un accidente de tránsito el pasado domingo.

El accidente que terminó con la vida del influencer ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. del domingo, luego de que el McLaren 600LT 2020 en el que ambos circulaban a alta velocidad perdiera el control. El vehículo se salió de la carretera e impactó con una señal de tránsito y un árbol.Tras el hecho fatal, Silva, de 27 años, trató de darse a la fuga a pie, pero las personas presentes en el lugar del hecho se lo impidieron.

Según la Policía de Los Ángeles, ningún otro vehículo estuvo implicado en el accidente que terminó con la vida de Corey, quien viajaba en el lugar del copiloto. Aunque el influencer fue trasladado rápidamente al hospital, perdió la vida poco después.

Según el sitio TMZ, fuentes cercanas a La Barrie declararon a la policía que antes de ese accidente los amigos habían estado celebrando el cumpleaños del youtuber, y que a Silva, el conductor, se lo vio bebiendo alcohol horas antes del accidente.

Daniel Silva

Inicialmente, un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles no pudo revelar las identidades de los fallecidos y del conductor, pero confirmó que “un McLaren golpeó un letrero de la calle antes de estrellarse contra un árbol en el vecindario de Valley Village”.

Horas más tarde se reveló que la persona que iba al volante era Daniel Silva, estrella de la décima temporada del reality “Ink Master” y figura reconocida en internet. Poco después se informó que el responsable estaba bajo custodia policial al estar conectado con el accidente automovilístico que le quitó la vida a la estrella de YouTube.

La policía también confirmó que Silva salió del coche e intentó “huir” del lugar del accidente. Se sospecha que tenía altos niveles de alcohol después de haber estado de fiesta a lo largo del día.

Corey La Barrie era un famoso youtuber que realizaba videos con bromas y retos divertidos. En su canal de Youtube que creó en 2014 contaba con más de 300 mil suscriptores y acumulaba más de 44 millones de reproducciones totales.

Oriundo de Australia, La Barre se mudó a Los Ángeles y atrajo a cientos de miles de seguidores en varias cuentas de redes sociales por sus rutinas de comedia. Fue concursante en la serie de YouTube “The Reality House”.

Antes de su muerte compartió una serie de Historias en las red social donde se lo podía ver festejando su cumpleaños y su último video en YouTube, que anunciaba sería borrado en 24 horas, apuntaba a que estaría haciendo un vivo de la celebración.

El hermano de La Barrie, Jarrad, rindió homenaje al youtuber en Twitter y aseguró que hermanoa murió “en un accidente automovilístico con su amigo borracho al volante”.

“Todos merecen saber que mi hermano Corey falleció anoche en un accidente automovilístico con su amigo borracho conduciendo ... esto es lo más difícil que he tenido que hacer. No sé cómo se supone que debo seguir sin ti. Te extraño tanto que esto ya no es justo”, escribió Jarrad junto a una selfie de su hermano. “Gracias por ser el mejor hermano mayor. Te amo", agregó en su posteo sobre la muerte de su hermano.

La madre de La Barrie, Lisa Harrison, lamentó la pérdida de su hijo en una publicación de Instagram.

“Mi corazón se rompe en este momento, en el cumpleaños 25 de mi hijo ... estaba muy borracho y se metió en un automóvil con un conductor ebrio. Ninguna palabra puede describir la tristeza que siento al perder un hijo. Se siente tan irreal y estoy abrumada por el dolor. Te amo mucho Corey y te extrañaré mucho. Es tan injusto”.