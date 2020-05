Anunciaron una teletón virtual con Sting, Bon Jovi y Robert De Niro para ayudar a Nueva York frente a la pandemia de coronavirus

Estrellas como Bon Jovi, Spike Lee, Mariah Carey y Robert De Niro participarán del teletón a beneficio “Rise Up New York” el 11 de mayo

Estrellas como Spike Lee, Mariah Carey y Robert De Niro participarán del teletón “Rise Up New York” el 11 de mayo para recaudar dinero para los neoyorquinos cuyas vidas han sido impactadas por COVID-19, anunciaron los organizadores el lunes.

El alcalde de Nueva York Bill de Blasio y el gobernador Andrew Cuomo también confirmaron su participación en el gran evento solidario.

El teletón virtual de una hora, organizado por la organización benéfica contra la pobreza Robin Hood y el grupo de medios iHeartRadio, será presentado por la actriz y productora Tina Fey.

A partir de las 19 (hora local, 23 GMT) desfilarán por el programa a beneficio importantes personalidades del mundo de la música y del entretenimiento, casi todos con lazos con Nueva York.

El grupo Bon Jovi, Billy Joel, Mariah Carey y Sting interpretarán varias canciones.

También se espera la participación de Jimmy Fallon, Jake Gyllenhaal, Jennifer López, Barbra Streisand, Lin-Manuel Miranda -actor y creador de la comedia musical “Hamilton”- y Trevor Noah, conductor del programa “The Daily Show”.

Ben Platt, Bette Midler,Chris Rock, Christopher Jackson, Cynthia Erivo, David Chang e Idina Menzel, entre otros artistas que serán parte del programa.

Jennifer Lopez, nacida en Nueva York, también dirá presente

La totalidad de las donaciones será destinada a la asociación Robin Hood, que colabora con más de 250 organizaciones que otorgan alimentación a los más necesitados, y ayuda para encontrar un empleo o vivienda.

Según la oficina de estadísticas del empleo (BLS), la cifra de personas con trabajo en Nueva York se contrajo en 129.000 entre los meses de febrero y marzo.

Los fondos se destinarán a alimentos, vivienda, asistencia financiera, atención médica, servicios legales para ayudar a los neoyorquinos a reconstruir sus vidas a medida que la ciudad avanza hacia la recuperación.

Jimmy Fallon y Sting cantaron en abril "Dont Stand so Close to Me" junto a otros artistas

“La ciudad de Nueva York está en el epicentro de la pandemia de COVID-19. Esta crisis ha creado un conjunto completamente nuevo de desafíos para los millones de neoyorquinos que ya luchaban por llegar a fin de mes ", dijo el CEO de Robin Hood, Wes Moore, en un comunicado. “Este es un momento en el que todos debemos unirnos y levantarnos juntos como comunidad en apoyo de nuestros vecinos y en apoyo mutuo”.

El presidente de las empresas de entretenimiento de iHeartMedia, John Sykes, agregó: “Todos los neoyorquinos se han visto afectados por esta pandemia, pero si desayunaron hoy con su familia, ya están mejor que 2 millones de vecinos que no pueden permitirse comer en absoluto . No es un momento fácil para pedir donaciones, pero tan solo USD10 proporciona una comida para seis neoyorquinos hambrientos ".

El anuncio del evento solidario se produce después de que 200 celebridades y políticos participaron en un evento de transmisión en vivo llamado “Call to Unite” de 24 horas de duración el viernes pasado para alentar la donación a los esfuerzos de ayuda de COVID-19.

El mes pasado, más de 270 millones de personas en todo el mundo vieron el especial repleto de estrellas "One World: Together at Home”, el festival que se transmitirá en simultáneo en todo el mundo, para celebrar a los trabajadores de salud, en el que se presentaron artistas como The Rolling Stones, Lady Gaga y Taylor Swift actuando desde sus hogares.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las mejores actuaciones del “One World, Together at Home", el mega festival online por el coronavirus