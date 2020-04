A nueve años de la boda de William y Kate Middleton: quiénes pusieron en peligro la historia de amor del futuro rey

La boda real del príncipe William y Kate Middleton fue el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster

El príncipe William y Kate Middleton se conocieron en 2001, cuando estudiaban en la Universidad de St. Andrews, en Escocia. Al principio fueron solo amigos ya que Middleton estaba de novia. William espero y consiguió finalmente tener una cita con ella. Diez años después, el 29 de abril de 2011, la pareja real daba el “sí, quiero” en la Abadía de Westminster, adonde la duquesa de Cambridge llegó con un deslumbrante vestido de Sarah Brutun, directora de la casa de moda de Alexander McQueen (fallecido sólo un año antes), y una tiara de Cartier, un préstamo de Isabel II.

Se convirtió en una de las bodas reales más caras de la historia y en uno de los eventos más importantes en la historia de la casa real británica. Se gastaron cerca de 25 millones de dólares en la celebración del enlace. Cinco mil policías trabajaron aquel día para garantizar que todo saliera bien. Al enlace asistieron casi dos mil invitados. Para cubrir el evento se acreditaron alrededor de siete mil periodistas.

Unos meses antes, noviembre de 2010, el hijo mayor de Carlos de Inglaterra le había pedido la mano a Middleton durante unas vacaciones en Kenia. Para sellar su amor eligió obsequiarle el anillo de compromiso que había pertenecido a su madre, Lady Di, fallecida en un accidente de tránsito en París el 31 de agosto de 1997.

Su unión con un beso público en el balcón de Buckingham coronaba un romance de diez años y que, lejos de ser un cuento de hadas, tuvo varios altibajos. El más importante, en 2007, cuando decidieron darse un tiempo en su relación.

El vestido de novias de Kate Middleton ya es considerado uno de los más espectaculares en la historia de las bodas reales de Europa

El beso de los duques en el Palacio de Buckingham (Shutterstock)

Pero la historia entre ellos casi no termina con un final feliz en una boda que fue seguida por millones de espectadores en todo el mundo aquel 29 de abril de 2011.

La ahora duquesa recibió el apodo de “Waity Katie” (Katie Espera) después de que aparentemente aguantó durante casi diez años hasta que el segundo en la línea al trono le propuso matrimonio. En 2007, Kate y William se separaron de forma abrupta y ,tras cuatro meses distanciados, se reconciliaron.

En el libro William and Kate: A Royal Love Story, el periodista Christopher Andersen reveló que fue el príncipe quien puso fin a la relación y lo hizo de la peor forma: por teléfono y mientras ella estaba en su trabajo. Cercanos a la actual duquesa aseguraron que pese a que ella quedó devastada con la ruptura, intentó seguir con su nueva vida como figura pública y sin la ayuda de la familia real.

En ese tiempo se cruzaron con otras personas. Kate Middleton comenzó una relación con Henry Ropner, un heredero de una conocida y poderosa naviera. Con él se dejó ver en varias ocasiones, despertando los celos de William. De hecho, el joven en cuestión no era del todo desconocido para el príncipe. William y Henry se conocieron mientras ambos asistían a la prestigiosa escuela Eton, periodo en que tuvieron una buena relación, hasta que el príncipe comenzó a salir con Jecca Craig, ex pareja de Ropner y a la que se considera el primer amor del futuro rey.

Precisamente, el nombre de Jecca Craig no solo salió a relucir durante la ruptura de los Cambridge por la relación que había tenido con la nueva conquista de Kate. En esos meses, se aseguró que entre ella y William había algo más que una amistad entre dos ex.También se rumoreaba que William intentaba conquistar a la modelo Isabella Calthorpe. Los encuentros de William y Jecca no se extendieron mucho en el tiempo, al igual que las citas de Middleton con Ropner.Tres meses después comenzaron las especulaciones de que el hijo de la princesa Diana había conseguido retomar el romance con Kate, lo que fue confirmado en junio de 2007.

Tres años más tarde, la pareja anunciaba su compromiso públicamente.

William y Kate Middleton comprometieron en diciembre de 2010

Posteriormente, Kate reconocía que no fue fácil para ella. “En ese momento no estaba muy feliz. Descubres cosas sobre ti mismo que quizás no te habías dado cuenta. Creo que una relación te puede consumir bastante cuando eres más joven, y realmente valoré ese momento para mí también, aunque no lo pensé así entonces”, señaló ante las cámaras de la BBC tras comprometerse con William.

Los duques celebraron este miércoles su noveno aniversario de casados confinados en su casa de Anmer Hall en compañía de sus hijos y con una fotografía de ese momento tan especial, que compartieron en sus redes sociales. En la imagen se puede ver también al príncipe Harry y a Pippa Middleton, hermana de la duquesa.

En la actualidad, William, de 37 años, y Kate, de 38, conforman una de las parejas más poderosas del Reino Unido y para muchos, su historia de amor revitalizó a la monarquía británica. Cumplen con gran profesionalidad los deberes otorgados por la reina Isabel II, se muestran cercanos del pueblo y tienen a la prensa de su lado. Con tres George (6), Charlotte (4) y Louis (2), el matrimonio real se prepara para convertirse, en un futuro no tan lejano, en los reyes de Inglaterra

Los duques de Cambridge con sus tres hijos durante un homenaje a los profesionales de la salud que luchan contra el coronavirus en Reino Unido

