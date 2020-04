En ese contexto, reveló que van a donar plasma con la meta de contribuir al desarrollo de una cura. "No sólo los investigadores se han puesto en contacto con nosotros. Les hemos dicho: ¿Quieren nuestra sangre? ¿Podemos dar plasma? Y, de hecho, lo vamos a dar a sitios donde esperamos que puedan trabajar en lo que me gustaría llamar la Hank-cuna”, bromeó el intérprete estadounidense, quien tuvo que enfrentar el contagio de coronavirus lejos de casa y de sus hijos. Y luego agregó entre risas: “No voy a ponerle un copyright ni a quedarme con el monopolio, ni llevarla a la oficina de patente”.