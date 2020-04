“Tengo días buenos y malos, con todos los estados de ánimo en el mismo día. Tengo muchas noches de insomnio, estoy trabajando muchísimo. Pasé por depresión, por una pérdida familiar, por muchas situaciones que me dieron una perspectiva distinta y retomé las palabras de Juan Gabriel cuando me dijo ‘tienes que hablarle a la gente, tienes que escribir sobre ellos’, así que líricamente el disco viene distinto, viene con mucho orgullo de México y representando mucha mexicanidad, y con letras que no es que no sean vivenciales, no es que no quiera que la gente sepa de mí, esta vez quiero tratar de hablarles a ellos”.