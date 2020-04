La destrucción y la muerte masiva – una combinación llena de belleza y horror – fueron los temas centrales de su libro, publicado en 1965, The End of the Game. Las críticas aplaudían debido a la franqueza y honestidad de sus retratos: la realidad del hambre y la caza furtiva en esos países africanos. Todas sus fotografías sirven como una crónica para revisar los más de 60 años en los que vivió o visitó Kenya.