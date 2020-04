- La primera vez que pisé un estudio importante de cine... seguro no fue ‘Into The Woods’. Debe haber sido con ‘Cobra’ o algo así. Pero el primer trabajo que tuve en cine había sido antes, en Nueva York, con la primera escena que filmé para la película ‘Camp’. Aquel fue mi primer trabajo profesional, en cine. Todos los otros actores venían del teatro y cada uno que llegaba al estudio, tenía exactamente los mismos cuestionamientos ¿Qué hace eso? ¿Por qué me tengo que parar ahí? ¿Por qué tengo que mirar para ese lado? Será por eso que me sentí cómoda, por tener las mismas preguntas, tratando de darme cuenta lo que estaba pasando... sola. Tampoco fue una escena muy importante, pero las personas correctas me vieron y es la gran razón por la cual estoy aquí.