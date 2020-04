“No se va a hacer. Había algunos planes, no puedo hablar mucho del tema. Esta chava está bien loquis y pues no puedo decir nada más que no se va a hacer. Eso se nos fue y no se va a hacer”, declaró la rubia, poniendo en evidencia otra vez que no es la más cordial relación, ni siquiera a nivel profesional, con la cantante de “Hacer el amor con otro”.