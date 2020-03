“Tú y yo, sólo una fantasía que yo vivo de noche y de día, una historia que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor. Tú y yo, sólo es una mentira que yo vivo de noche y de día, un tonto cuento que yo me he inventado para estar a tu lado y sentir un amor”, es el coro de la canción que hasta el momento ha sido reproducida 383.564.