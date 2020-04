Goodall de 86 años aseguró que el príncipe Harry le insinuó su posible salida del círculo principal de la familia real británica, mientras le presentaba a su primogénito. “Al final (de la conversación con el príncipe Harry), Meghan entró a escuchar con Archie, era muy pequeño y tenía mucho sueño, no estaba muy contento de pasar de los brazos de su mamá a los míos”, comentó Jane, quien al parecer abrazó a Archie y intentó hacerlo saludar igual que la reina Isabel II. “Supongo que tendrá que aprender a hacer esto”, les comentó. A lo que el hijo del príncipe Carlos le contestó: “No, él no va a crecer así", dejando claro que desde entonces ya planeaba su salida. Seis meses después llegó el anuncio de su salida de la realeza británica y dos meses después fue oficial.