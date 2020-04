“Karla era mi paño de lágrimas. Me siento burlada porque cuando yo iba perdiendo terreno sobre mi matrimonio, ella lo iba ganando. Ya no quiero estar junto a 2 personas que me causan cáncer. No los culpo de mi cáncer en la matriz. Es un cáncer de vida, es algo que me lastimó tanto”, declaró sobre la traición de su esposo y su amiga.