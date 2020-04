La autora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, reveló que presentó signos compatibles con COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, pero indicó que ya los superó. “Durante las últimas dos semanas he tenido todos los síntomas del COVID-19 (aunque no me he hecho el test)", dijo Rowling en su cuenta de Twitter, en el que compartió un video de una técnica de respiración que dijo la había ayudado a controlar los peores síntomas.