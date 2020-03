Pero, a pesar de todo ello, la actriz sabe ver la claridad en momentos donde hay mucha oscuridad: “La verdad es que tengo unos compañeros excepcionales. No te juzgan si no sabes hacer algo, al contrario, te enseñan, te ayudan y te agradecen que estés al pie del cañón. Soy como una más en el equipo, no me he sentido indiferente”.