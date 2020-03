- El rodaje fue algo muy especial para mí. Cuando me llamaron, Javier (Bardem) ya había aceptado y nunca antes nos habíamos conocido. Y obviamente, es Javier Bardem... trabajar con él no me dio miedo, pero me puso bastante nerviosa. Por el guión, también supe que íbamos a mostrar una verdadera amistad entre padre e hija, con algo muy íntimo y sensible, en una relación muy particular donde íbamos a necesitar cierto nivel de conexión, para conocernos bien.