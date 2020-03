“Es muy preocupante ver a las personas enfermarse y morir. La parte de mí que es un ser humano está más impresionada por esto que la parte de mí que es cineasta. Dicho esto, ha sido muy extraño para mí, ya sea en las redes sociales o en conversaciones con amigos, que la gente me diga: ‘Esto es asombroso cuán similar es’. Pero a mí no me parece tan sorprendente, porque los científicos con los que hablé, y había muchos de ellos, todos dijeron que era cuestión de cuándo, si había o no. Entonces, creo que mi sensación como alguien que cree en la ciencia es que cuando los científicos nos dicen esas cosas, haríamos bien en escucharlas”, explicó Burns.