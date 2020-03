"Tengo constancia de las alegaciones de violencia que se han hecho públicas a lo largo de los últimos años por parte de la ex esposa de Johnny Depp”, comenzó Ryder en su declaración judicial que también ha publicado The Blast. “Obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero, por mi experiencia, que fue tan completamente diferente, me quedé absolutamente sorprendida, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones en su contra. La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba. No puedo entender esas acusaciones”, continuó.