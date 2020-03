“Hace unas cuantas semanas he empezado a bajar y bajar de peso, y no entendía por qué. Entonces no les voy a mentir que estaba muy asustado... Los fantasmas y miedos de lo que en un momento me pasó, me estaban… por eso el lunes y martes pedí unos días para hacerme unos análisis y gracias a Dios, gracias a Dios, toco madera, no tiene nada que ver con aquello y lo quiero despejar claramente, no hay recaída, no hay absolutamente nada”, explicó en la emisión.