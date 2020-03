Fue en aquella entrevista en la que Belinda reveló no haber estado nunca enamorada. Cuando le preguntaron sobre su relación con el futbolista Giovani Dos Santos, la cantante expresó: “Pensé que sí (estaba enamorada), pero no. Todavía no me he enamorado así. Estoy muy joven y creo que he sido bastante inmadura en ese sentido. El día de mañana si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real. Soy muy cuidadosa, no me abro con cualquier persona. Soy muy hermética y quien tenga mi corazón es porque se lo merece, porque me ha demostrado que me quiere incondicionalmente”.