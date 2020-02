Culkin además reveló que decidió presentarse al casting de la última película de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood -ganadora de dos Oscar en la última ceremonia- pero indicó que su intento no salió nada bien. “Fue un desastre. Yo no me habría contratado. Soy terrible haciendo pruebas de casting, y esta fue mi primera vez en casi ocho años", expresó.