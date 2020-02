—Primero, lo que me gusta a mí. Es falso eso de que busco una idea que le guste a los demás: no puedes hacer algo bien que no te guste. Los seres humanos somos así: no le puedes dar un beso a alguien que no te gusta, no puedes alimentarte con alimentos que no te apetecen. Es la naturaleza humana, y yo actúo como tal. Selecciono proyectos que me gusten y luego se analiza a qué franja sociocultural y económica irán dirigidos.