"A mí me da risa porque la gente habla así, pero qué tendría de malo que me hubiera yo inyectado. No lo hago y no lo he hecho; además si lo hubiera hecho, lo diría porque no es ningún crimen, las mujeres queremos estar bonitas y nos cuesta trabajo. Pero en este caso, yo no he hecho nada”, añadió en la misma entrevista.