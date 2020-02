Según contó, a pesar de la culpa, lo importante para ella y William es crear recuerdos con los niños “en lugar de ir tachando cosas de su lista de tareas”. “Eso es lo que me gustaría que recordaran, esos momentos conmigo como madre, pero también con la familia yendo a la playa, empapándonos bajo la lluvia, llenando nuestras botas de agua; eso es lo que me gustaría que recordaran. No un hogar estresante donde estás tratando de hacer todo y no tener éxito en una cosa”.