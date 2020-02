“Creo que las heridas profundas de la muerte de su madre nunca se han curado”, dijo recientemente la mujer de 66 años a The New York Times. “Y su sentido de su papel como el segundo hijo, el hecho de que amaba su carrera militar pero luego se fue y no tenía ese sentido de propósito, todo eso se unió para hacerlo un hombre muy infeliz”.