Peter Phillips es el nieto mayor de Isabel II y también el primogénito de los dos hijos que tuvo la princesa Ana con el capitán Mark Phillips. Tanto él como su hermana, Zara Phillips, llevan una vida relativamente normal, no tienen títulos reales ni son tratados de altezas reales, no reciben dinero de los contribuyentes y no participan de actividades de la corona. Tienen la vida que hoy disfrutan los duques de Sussex, que tras su renuncia, tampoco tiene título de Alteza Real.