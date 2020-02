La Mejor Película es la más difícil de predecir justamente por el sistema de votación. Es la única categoría donde los miembros de la Academia votan un ranking de prioridad del 1 al 10. Si no hay un máximo de diez películas con un mínimo del 5% de los votos ni siquiera figuran entre las nominadas y es por eso que este año compiten solo nueve, en vez de diez. Para ganar, incluso necesitan mayoría absoluta o se elimina la última para empezar la cuenta de nuevo. Tampoco hay bastante originalidad. ‘The Irishman’ se parece bastante a ‘The Godfather’ o ‘Goodfellas’; como ‘1917’ a ‘Saving Private Ryan’ con el estilo de filmación de ‘Birdman’, igual que las comparaciones de ‘Joker’ con ‘Taxi Driver’; ‘Bombshell’ con ‘Spotlight’; ‘Jojo Rabbit’ y ‘Life is Beautiful’; ‘Marriage Story’ y ‘Kramer vs Kramer’, ‘Little Women’ con las tres ‘Little Women’ anteriores y ‘Once Upon a Time in Hollywood’ a todas las de Tarantino, juntas. Por eso resalta tanto la originalidad coreana de ‘Parasite’ pero al poder ganar como ‘Mejor Película Internacional’ hay quienes no quieran darle dos Oscars en el primer puesto como Mejor Película (ya pasó lo mismo, en cinco oportunidades diferentes, incluyendo la última experiencia de ’Roma’). Pero bien puede convertirse en la gran sorpresa si suma votos en un segundo puesto del ranking. Entre el público, el voto seguramente se está dividido entre aquellos que fueron al cine a ver ‘Joker’ o ‘Once Upon A Time in Hollywood’ y quienes desde sus casas no se quedaron dormidos en la primera hora de ‘The Irishman’, la producción de cine más vista, gracias a Netflix (y con menor recaudación, también gracias a Netflix). A nivel personal, la que más me gustó fue ‘The Irishman’ por revelar la verdadera historia de la mafia, el asesinato de JFK y el sindicalista Hoffa. Pero solo puede haber un ganador y si no sorprende ‘Parasite’, la Mejor Película del Oscar será la historia de otro famoso sobre de la Primera Guerra Mundial en ‘1917’.