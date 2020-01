"Empezó a preguntarme con cuántos me había metido; me miraba como a una put#. Me decía que me quería bien gorda, yo le respondía que ya estaba gorda, y me decía: ‘Es que a mí eso me fascina; entre más gorda estés, mucho mejor’. Yo ya me empezaba a sentir mal, a veces tenía cosas bien raras y hablaba mal de su mamá”.