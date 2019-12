—No me he decidido a ser feliz porque no he encontrado todavía la cima. La única cima no está en el trabajo, está en la pareja. Y no la he encontrado esa cima. O yo mismo no me la merezco. Cualquiera de esas dos: no me la merezco o no la he encontrado. No la he trabajado quizás. Me falta trabajar más esa cima de la pareja. Y solo así voy a sentir que puedo ser feliz. El tiempo real sobre todo de la vida, que es la pareja.