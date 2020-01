"Me parece aburrido. Crecí en un momento y en un lugar en el que no se hablaba, no se escandalizaba tanto con parejas ni con hijos, ni con nada de familia. Creo que es una tendencia del presente estar escandalizando parejas e hijos, matrimonios y divorcios. Vengo de un lugar más sencillo, donde no hace falta escandalizar ninguna pareja, ningún divorcio, ningunos hijos. Simplemente son cosas que no son tan relevantes, la vida íntima de ningún personaje”.