En la ceremonia de los Globos de Oro la noche del domingo, Brad Pitt subió al escenario para recibir su premio como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película Once Upon A Time In Hollywood, pero al pronunciar su discurso de aceptación evitó hablar de las personas más importantes de su vida y prefirió bromear sobre los romances que le inventa la prensa. En los minutos que tuvo toda la atención del salón, Pitt no mencionó en ningún momento a sus seis hijos. Y al parecer, tuvo una razón válida para omitirlos.