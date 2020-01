Y, como si se tratara de un cuento moderno de hadas, el flechazo ocurrió en el momento en que se vieron. “Sólo nos mandábamos mensajes, hablábamos de la vida, de cosas existenciales. Nada sexy. Nada sexual. No era que él me enviara fotos sexys y viceversa, lo juro. Él vivía en Londres, fui a conocerlo y asunto acabado. Se me cortó la respiración cuando lo vi... seis meses acumulándose y fue muy romántico”, contó.