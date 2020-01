“El motivo por el cual me voy de Hoy, antes que nada no es por la Legarreta, la Legarreta no me corrió, la verdad. Con todos mis compañeros, yo creo que lo pueden ver en sus casas a través de la pantalla, me llevo my bien. (El motivo) Es porque creo que la vida es de ciclos y mi ciclo en este programa llegó a su fin”, apuntó.