Irán urge a la ONU medidas para acabar con los "actos criminales" de EEUU e Israel y asegurar que rindan cuentas

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha dirigido este lunes una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que insta a la organización y a la comunidad internacional a adoptar medidas "inmediatas, decisivas y concretas" que pongan fin a los "actos criminales" que, ha asegurado, perpetran Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, así como a que garanticen su rendición de cuentas.

"El 5 de abril, en una publicación en redes sociales, (el presidente de Estados Unidos, Donald Trump) declaró abiertamente su intención de destruir infraestructuras civiles, afirmando que el día 7 será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes", ha recordado Iravani en su misiva, agregando que tales declaraciones constituyen "una incitación directa al terrorismo y proporcionan pruebas claras de la intención de cometer crímenes de guerra según el Derecho Internacional".

Así, tras defender que los "ataques deliberados" contra civiles y bienes de carácter civil constituyen "un crimen de guerra" y que representan un "acto flagrante de terrorismo de Estado, destinado a aterrorizar e ingligir graves daños a la población civil", el representante de Irán ha instado a Guterres, al Consejo de Seguridad y a todos los Estados miembros de la organización a "cumplir con sus obligaciones legales y morales".

Para ello, ha llamado a condenar "de manera inequívoca" las "peligrosas declaraciones y amenazas" de Estados Unidos, como la recientemente lanzada por el inquilino de la Casa Blanca en la cual advertía de que si Teherán no aceptaba su ultimátum para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, atacaría puentes y plantas energéticas.

Del mismo modo, el diplomático iraní ha insistido sobre la importancia de que se garantice que "todos los responsables rindan cuentas "plenamente", de acuerdo con el Derecho Internacional, inclusive el propio Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

CRÍTICAS POR EL ENVÍO DE ARMAS A "GRUPOS TERRORISTAS"

Este lunes, desde la Misión diplomática de Irán ante Naciones Unidas ha sido enviada otra carta a Guterres y al Consejo de Seguridad en la que se insta a poner el foco en las "recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, en las que confirma abiertamente el envío de armas a grupos armados y terroristas con el fin de llevar a cabo actos terroristas y actividades ilegales y desestabilizadoras" dentro de la República islámica.

Ha sido este pasado domingo cuando el presidente estadounidense admitió que su Gobierno envió armas a los manifestantes de la oposición iraníes en el marco de las protestas de comienzos de año, con la esperanza de fomentar un levantamiento contra el estamento clerical del país.

Dichas protestas encuentran sus génesis en los últimos días de 2025, cuando unas concentraciones iniciales contra la coyuntura económica del país comenzaron a ganar tracción hasta convertirse en un estallido en firme contra las autoridades.

"Tal conducta se ajusta a la política que desde hace tiempo sigue Estados Unidos de crear, financiar y armar a grupos terroristas en Oriente Próximo y más allá, en flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas, y de las normas y principios fundamentales del Derecho Internacional", ha argüido el diplomático.

A renglón seguido, Iravani ha recordado que, al calor de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, "el armamento y apoyo a grupos armados y terroristas dentro del territorio de otro Estado es ilegal e implica una responsabilidad internacional", así como ha insistido en que el suministro de armas o apoyo material a dichos grupos "constituye un patrocinio estatal del terrorismo".

Por ello, tras aseverar que Estados Unidos "trató de transformar las protestas pacíficas en Irán en violencia, disturbios civiles y derramamiento de sangre", el diplomático ha abogado porque el Consejo de Seguridad "condene de manera inequívoca" las declaraciones de Trump en esa línea, al tiempo que se garantiza que esas violaciones no queden sin respuesta".