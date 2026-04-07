Xi pide acelerar la construcción de un "nuevo sistema energético" para la seguridad china

Pekín, 7 abr (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, pidió acelerar la construcción de un "nuevo sistema energético" y "garantizar la seguridad energética" del país, en un momento en que la guerra en Irán y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz han afectado al suministro de combustibles fósiles del país asiático.

Xi, que no se refirió directamente al conflicto en Oriente Medio, subrayó que China debe "acelerar la planificación y construcción de un nuevo sistema energético" y reforzar la seguridad en un contexto en el que el país impulsa un esquema más diversificado de suministro, recogió este martes la cadena estatal CCTV.

El mandatario chino instó además a "desarrollar la energía nuclear de manera activa, segura y ordenada" y "fortalecer la construcción de un sistema de producción, suministro, almacenamiento y comercialización de energía".

El mensaje llega después de semanas en las que la guerra en Oriente Medio ha alterado el tráfico marítimo y disparado el precio del petróleo, debido al bloqueo 'de facto' del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

CCTV indicó que, en los primeros compases del nuevo plan quinquenal, aprobado el pasado marzo y que regirá la segunda economía del mundo durante el próximo lustro, China ha "acelerado la construcción de infraestructuras energéticas de nuevo tipo" para "fortalecer la cadena de suministro" y "promover el desarrollo verde y con bajas emisiones de carbono del sector energético".

A finales de febrero, la capacidad instalada de energía eólica y solar había alcanzado los 1.880 millones de kilovatios, un 28,8 % más interanual, mientras que la generación eléctrica a partir de renovables ya representa en torno al 40 % del total nacional, según el medio.

Sin embargo, CCTV recordó unas recientes declaraciones de Xi, en las que afirmó que la energía del carbón sigue siendo "la base energética" del país y debe desempeñar un "papel de respaldo".

El conflicto enfrenta desde finales de febrero a Irán con Israel y Estados Unidos, en una escalada que ha incluido ataques a infraestructuras energéticas y ha afectado al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial y alrededor del 45 % de las importaciones de gas y petróleo de China.

La guerra ha afectado ya de forma directa a China, al encarecer los costes energéticos y logísticos, algo que obligó incluso a las autoridades a intervenir temporalmente en los precios internos de los combustibles, si bien la Cancillería china confirmó además recientemente que algunos buques chinos lograron transitar por Ormuz "tras coordinar con las partes pertinentes".

China ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los Estados del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de ataques iraníes. EFE