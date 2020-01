En una sincera entrevista con la revista You, el exitoso cantante británico Robbie William y su esposa, Ayda Field, rememoraron su primera cita, que no trascurrió de forma precisamente normal. Se trataba de un encuentro a ciegas organizado por amigos en común, y fue la actriz la que acudió a la mansión del ex Take That en Los Ángeles. Allí se encontró, en sus propias palabras, a un hombre viviendo de manera “bastante triste”.