“Creo que ella tendrá sus razones, yo no vengo a competir con nadie, yo no la critico ni mucho menos porque la respeto como compañera en el medio igual que a las demás, creo que todas venimos a cumplir nuestro sueño que es cantar y yo lo que me gano es el cariño del público. No fue un ataque directo, lo que dice ella al final de cuentas es verdad; ha tenido una carrera increíble que se le respeta y se le admira y yo no soy nadie para criticarla y decir si están las demás o no en mi nivel”.