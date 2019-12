Es que a pesar de no haber tenido un papel protagónico en “Game of Thrones”, el actor supo diferenciarse de los demás artistas que participaron en las grabaciones. “Incluso entre los miles de extras que participaron en los sets de GOT, Andrew siempre destacó”, expresó. “Siempre profesional y educado con una radiante sonrisa en el rostro. Un alma muy bella, toda la familia de GOT lo extrañará mucho”, agregó.