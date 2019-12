La cantante de "Tell Me You Love Me" confirmó la separación ella misma respondiendo en su cuenta de Instagram a un fan sobre el estado de su relación. La relación entre Lovato y el modelo masculino se había oficializado recientemente, el 12 de noviembre pasado, cuando ambos compartieron instantáneas de ellos en sus "feeds". No está claro qué causó su separación, pero ambos han eliminado sus publicaciones.