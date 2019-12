Días después de su partida, la actriz se embarcó en una incómoda gira de prensa de su próxima película. Cuando se le preguntó en repetidas ocasiones sobre su misteriosa salida del programa, Wilson solo repetía que no podía hablar al respecto. “No se trata de paridad salarial, y no se trata de otros trabajos, pero realmente no se me permite hablar de eso”, dijo a The New York Times en agosto de 2018, instando a la periodista a contactar a la Sarah Treem: “Hay una historia mucho más grande”.